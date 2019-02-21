21.02.2019, 11:51
ВИДЕО: Во время дебатов на Delfi Кылварт заявил о трехсотлетней истории русской школы в Эстонии. Так ли это на самом деле?
Во время дебатов на Delfi кандидат в депутаты Рийгикогу от Центристской партии Михаил Кылварт сказал, что история русской школы в Эстонии насчитывает 300 лет, и только в последние двадцать лет встал вопрос о том, чтобы ее закрыть. Проект редактора ETV+ Юлии Тислер "Откуда вы знаете?" подверг проверке это заявление, пишет rus.err.ee.
"История русской школы в Эстонии насчитывает триста лет — три столетия. И только в последние двадцать лет возник экзистенциальный вопрос — быть или не быть русской школе. Этот вопрос даже не обсуждался во время фашистской оккупации", — сказал Кылварт во время дебатов.
Вопрос прокомментировали в Таллинском русском музее, в котором сейчас проходит историческая выставка о русском образовании в Таллинне в период с 1715 по 1944 годы. Директор музея и одна из кураторов выставки Мария Сморжевских-Смирнова сообщила, что слова Кылварта соответствуют действительности: в 1715 году по повелению Петра I в Таллинне открыли цифирную школу, а затем и другие гарнизонные школы для детей военных.
Цифирные школы как часть системы начального образования в Российской империи были созданы в начале 18-го века по указу Петра I. К 1744 году все такие школы были закрыты.