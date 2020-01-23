ВИДЕО | Вместо красочной фрески — белые стены. В Ныммеском доме призрения уничтожили произведение искусства?

В бывшей Ныммеской клинике внутренних болезней, где сейчас находится дом призрения, пропала ценная фреска. Неизвестно, закрасили ли ее во время ремонта, или же она пала жертвой вандалов.
Фреску под названием "Весенняя прелюдия" написала в 1994 году Урве Дзидзария по заказу больницы. О том, что фреска площадью в 18 квадратных метров исчезла, она узнала на прошлой неделе от знакомого.
"Это символизирует полную отсутствие культуры", — резюмирует Дзидзария.
А вот куда делась фреска — неизвестно. Неужели ее закрасили белой краской, когда здание реновировали в 2017 году? Ответственная за реновацию фирма утверждает, что к тому времени на стене уже ничего не было.
Руководитель AS Viru Haigla, которая владеет домом призрения, Кадри Анн Тивас говорит, что до этого здание стояло пустым и по нему гулял ветер. Она предполагает, что фреска пала жертвой вандалов — либо просто излишней влажности.
Действительно, когда в 2010 году клиника покинула здание, его часть, включая лестницу с фреской, осталась пустовать. Но вот 2014 году фреска еще была в хорошем состоянии, вспоминает режиссер Эве Эстер, которая тогда делала документальный фильм о художнице.
В другой части здания действовала фирма Amija Köök, которая делала там суши. По словам ее руководителя Маргуса Кяхра, когда фирма покидала здание в 2016 году, фреска была еще на месте. Кяхр вспоминает, что потом пару раз проезжал мимо здания и видел, что некоторые окна были разбиты. Однако он не думает, что фреску уничтожили вандалы — большая часть произведения находилась слишком высоко, чтобы ее можно было достать руками.
Получается, если верить словам всех сторон, фреска была в порядке в 2016 году, но в 2017 ее уже не было, а значит она была уничтожена влажностью всего за год.
Но если же фреска реально была закрашена во время ремонтных работ — законно ли это? Присяжный адвокат Вийве Каур говорит, что нужно разделять авторское право и право владельца. Поэтому если владелец действительно закрасил фреску, то он имел на это полное право, и даже не обязан был сообщать об этом автору произведения.
"Однако если произведение было перекрашено частично, то тут уже мы имеем дело с изменением произведение, и в таком случае это нарушение личных прав автора", — подчеркивает Каур.
Профессор Эстонской художественной академии Хилка Хийоп говорит, что для того, чтобы узнать, какая часть фрески сохранилась и возможно ли ее восстановить, нужно провести зондаж — снять скальпелем слой краски и посмотреть, что находится под ним.
По ее словам, уничтожение фрески всего лишь за год очень удивительно, так как в Италии фрески на открытом воздухе сохраняются сотни лет. "Процесс изготовления фрески занимает много времени, но произведения очень хорошо сохраняются с течением времени", — добавила она.
Сожжение белорусской учительницы: смертная казнь за убийство
Друг убитой студентки рассказал, что скрывали Соколов и Ещенко
На смену теплому январю придет холодный февраль
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика