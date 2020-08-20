ВИДЕО | Владимир Свет говорит, как президент Эстонии — Ансип не видит разности в их спичах

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"Все высказывания были очень серьезными, и можно даже сказать, что речь Владимира Света и нашего президента были похожи" — сравнил речи президента Эстонии и старейшины Ласнамяэ европарламентарий и экс-премьер Эстонии Андрес Ансип.