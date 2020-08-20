20.08.2020, 22:31

ВИДЕО | Владимир Свет говорит, как президент Эстонии — Ансип не видит разности в их спичах


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"Все высказывания были очень серьезными, и можно даже сказать, что речь Владимира Света и нашего президента были похожи" — сравнил речи президента Эстонии и старейшины Ласнамяэ европарламентарий и экс-премьер Эстонии Андрес Ансип.

Он также уверен, что в некоторых случаях закон по-разному применялся для граждан Эстонии и приезжих, поэтому после окончания режима ЧС парламент должен будет проверить действия правительства.

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