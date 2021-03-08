ВИДЕО | ”Вирус распространяется из-за нас”. Департамент здоровья: британского штамма в Эстонии все больше(65)
Департамент здоровья созвал сегодня пресс-конференцию, на которой представители ведомства рассказали о ситуации в стране.
Департамент здоровья созвал сегодня пресс-конференцию, на которой представители ведомства рассказали о ситуации в стране.
Руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными заболеваниями и эпидемиологической службой Департамента здоровья Ханна Сепп подчеркнула, что сейчас заразиться можно где угодно, поэтому если контактов с другим людьми не избежать, следует принимать все возможные меры предосторожности. По словам Сепп, в Эстонии активно распространяется британский штамм.
”Носителей южно-африканского штамма выявлено 9, один заразился на месте. Распространение британского штамма стало масштабным: 136 заражений на месте. При этом нельзя сказать, что заражаемость выросла из-за британского штамма. Вирус распространяется из-за нас, из-за тех, кто не следует ограничениям и не выполняет требование карантина”, — сказала Сепп.
”Для того, чтобы остановить цепочку заражений, необходимо выполнять ограничения, носить маски. Если вы получили сообщение о болезни или близком контакте, то нужно выполнять правила карантина”, — подчеркнула представитель ведомства.
Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил, что ситуация исключительно сложная, и это понимают все. Также он сообщил, что британский штамм становится доминирующим в Эстонии. Поскольку британский штамм более заразный, то мы должны действовать крайне осторожно. Кийк отметил, что вакцинация уже помогла снизить количество людей нуждающихся в госпитализации. ”Без вакцинации в больницах было бы на 100 человек больше. Более явно влияние вакцинации мы ощутим позже”, — сказал министр.
Как стало известно ранее, за сутки в Эстонии был выявлен 1181 новый случай заражения коронавирусом, скончались 14 человек — в том числе и 39-летняя женщина. Как отметил на пресс-конференции медицинский руководитель чрезвычайной ситуации доктор Урмас Суле, более подробной информации о смерти молодой женщины на данный момент нет. Что касается смерти 31-летнего спасателя, то расследование продолжается и пока новой информации тоже нет.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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