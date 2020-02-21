ВИДЕО: Вице-мэр Таллинна представил свою новую книгу

Презентация прошла в новом кафе "Опера", недавно открытом в парке Таммсааре. Книга написана в соавторстве с Андресом Э. Якоб из Швеции.

Вскоре произведение будет переведено на русский язык. Как ожидается, издан "Стокгольмский синдром" на русском будет в начале 2021 года.