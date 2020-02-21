21.02.2020, 21:42

ВИДЕО: Вице-мэр Таллинна представил свою новую книгу

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ВИДЕО: Вице-мэр Таллинна представил свою новую книгу
Скриншот

Сегодня вице-мэр Таллинна Калле Кландорф представил книгу "Стокгольмский синдром", которая была написана вместе с литератором из Швеции.

Презентация прошла в новом кафе "Опера", недавно открытом в парке Таммсааре. Книга написана в соавторстве с Андресом Э. Якоб из Швеции.

Вскоре произведение будет переведено на русский язык. Как ожидается, издан "Стокгольмский синдром" на русском будет в начале 2021 года.

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