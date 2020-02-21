ВИДЕО: Вице-мэр Таллинна представил свою новую книгу

Сегодня вице-мэр Таллинна Калле Кландорф представил книгу "Стокгольмский синдром", которая была написана вместе с литератором из Швеции.
Презентация прошла в новом кафе "Опера", недавно открытом в парке Таммсааре. Книга написана в соавторстве с Андресом Э. Якоб из Швеции.
Вскоре произведение будет переведено на русский язык. Как ожидается, издан "Стокгольмский синдром" на русском будет в начале 2021 года.
Учёные определили источник китайской вирусной пневмонии
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Унизив девочку, учительница не ожидала такой реакции класса
Новые правила провоза денег через границу вступили в силу