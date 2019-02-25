ВИДЕО| Вернуть на родину! Delfi организовал встречу бездомного диджея с консулом ЭР в Петербурге

После обращения в Министерство иностранных дел по вопросу Алексея Никонорова ведомство связалось с консульством Эстонии в Санкт-Петербурге. В консульстве согласились принять Алексея в удобный ему день.

Поскольку мужчина передвигается с трудом из-за рассеянного склероза, а также не имеет средств для передвижения на общественном транспорте, корреспондент Delfi Роман Старапопов вновь отправился в Санкт-Петербург.

Чтобы подать документы на восстановление вида на жительство, необходимо было сделать новое фото. После этого Алексей с журналистом отправился на прием к консулу. Вести видеосъемку в консульском отделе запрещено, также нельзя было снимать беседу Алексея с консулом, исходя из Закона о защите личных данных.

Также Delfi взял на себя расходы по оплате госпошлины в размере 80 евро. У Алексея были приняты документы на рассмотрение, ответ консульство даст в течение двух месяцев.

А тем временем диджей упомянул, что в Эстонии у него есть совершеннолетний сын. Пользуясь случаем, Алексей записал обращение к своему сыну. Смотрите репортаж Delfi из Санкт-Петербурга.