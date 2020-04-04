ВИДЕО: Ведомства просят людей не устраивать "масочное ралли", когда маски поступят в аптеки

На повестке дня — тестирование, средства индивидуальной защиты, статистика и прочие вопросы.

Глава кризисного штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс сказал, что статистика инфицированных сейчас показывает рост, но это было ожидаемо. По его словам, ситуация эскалируется внутри страны в середине апреля. ”Важно следовать рекомендациям правительства и Департамента здоровья, придерживаться правила 2+2, следить за гигиеной и избегать встречи со старшими людьми”, — отметил он.

Министр государственного администрирования Яак Аааб в свою очередь подчеркнул, что не стоит бросаться в аптеки скупать маски, когда они поступят в продажу. ”Сохраняйте здравый смысл и купите минимальные объемы, которые нужны вашей семье. По сути они нужны для того, чтобы надевать их, когда идете в публичные места”.

Вайкнеметс отметил, что важно понимать, о каких масках идет речь. ”Те хирургические маски, которые поступят в продажу в аптеки, предназначены прежде всего для того, чтобы в случае, если человек болен, задерживать выделяющиеся во время кашля капли”.

Ааб отметил, что та, партия, которая поступит на днях в продажу, не последняя, и устраивать ”масочное ралли” нет смысла.

”Мы не говорим людям не покупать маски, когда они поступят в продажу в аптеках, мы говорим, что не надо мчаться стремглав за ними. Давайте не будет создавать эффект, когда люди по несколько человек бежали за ними в торговые центры”, — добавил Вайкнеметс.

Смотрите видео!

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!