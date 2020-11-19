ВИДЕО | Важное решение! Больничные будут оплачиваться со второго дня. Признаков стабилизации ситуации не видно

По словам Ратаса, сегодня было принято много важных решений, в том числе Больничной кассе было выделено дополнительно 8 млн евро в связи с возникшей из-за коронавируса ситуацией, в том числе на оплату переработок медперсоналу.

Премьер-министр отметил, что такого числа заболевших за сутки ранее не было, но и тестов было проведено много. Больницы приступили к повышению готовности.

Еще одно принципиальное решение: для того, чтобы люди не ходили с симптомами на работу, больничные временно будут компенсироваться со 2 по 5 день работодателем, с 6 дня и далее — Больничной кассой. Новый порядок вступит в силу с 1 января и продлится до 30 апреля при условии, что решение будет одобрено Рийгикогу. Изменение системы приведет к дополнительным расходам в размере 5 млн евро.

Также Юри Ратас призвал всех, кто еще не загрузил приложение Hoia, сделать это. Сейчас, по его словам, это особенно важно.

Министр Кийк в свою очередь отметил, что признаков стабилизации ситуации не видно, виден только рост. Он выразил надежду, что люди будут соблюдать как рекомендации, так и юридические обязательства (например, правило два плюс два). По словам министра, нынешняя ситуация показывает, что внедренные меры либо еще не успели показать свое влияние, либо являются недостаточными.

Что касается нового порядка оплаты больничных, то сейчас необходимо в ускоренном темпе принять поправки к закону, которые позволят внедрить нововведения.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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