19.11.2020, 11:55

ВИДЕО | Важное решение! Больничные будут оплачиваться со второго дня. Признаков стабилизации ситуации не видно

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медицина получит дополнительно 8 млн евро
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Сегодня в ходе традиционной пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас, министр сельской жизни Арво Аллер, министр юстиции Райво Аэг и министр социальных дел Танель Кийк рассказали о ситуации в стране и новых решениях.

По словам Ратаса, сегодня было принято много важных решений, в том числе Больничной кассе было выделено дополнительно 8 млн евро в связи с возникшей из-за коронавируса ситуацией, в том числе на оплату переработок медперсоналу.

Премьер-министр отметил, что такого числа заболевших за сутки ранее не было, но и тестов было проведено много. Больницы приступили к повышению готовности.

Еще одно принципиальное решение: для того, чтобы люди не ходили с симптомами на работу, больничные временно будут компенсироваться со 2 по 5 день работодателем, с 6 дня и далее — Больничной кассой. Новый порядок вступит в силу с 1 января и продлится до 30 апреля при условии, что решение будет одобрено Рийгикогу. Изменение системы приведет к дополнительным расходам в размере 5 млн евро.

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Министр Кийк в свою очередь отметил, что признаков стабилизации ситуации не видно, виден только рост. Он выразил надежду, что люди будут соблюдать как рекомендации, так и юридические обязательства (например, правило два плюс два). По словам министра, нынешняя ситуация показывает, что внедренные меры либо еще не успели показать свое влияние, либо являются недостаточными.

Что касается нового порядка оплаты больничных, то сейчас необходимо в ускоренном темпе принять поправки к закону, которые позволят внедрить нововведения.

Смотрите запись пресс-конференции!

Правительство принципиально одобрило решение о компенсации больничного со второго дня болезни

Как позднее сообщило коммуникационное бюро правительства, правительство на сегодняшнем кабинетном совещании принципиально одобрило расширение регуляции в области компенсации больничного листа на период со второго дня болезни. Министр социальных дел Танель Кийк от имени правительства сделает парламенту предложение инициировать соответствующие законодательные изменения. Регуляция является временной, планируется, что она будет действовать в период с 1 января по 30 апреля 2021 года.

В соответствии с законопроектом, получившим одобрение правительства, доля самоответственности работника по больничному сократится с трех дней до одного. Кроме того, изменится доля ответственности работодателя, в дальнейшем работодатели должны будут компенсировать находящимся на больничном работникам 70% их средней зарплаты со второго по пятый день болезни. Также увеличится и доля ответственности Больничной кассы, которая в дальнейшем будет компенсировать расходы на больничные листы с шестого дня болезни.

Премьер-министр Юри Ратас отметил, что распространение коронавируса в Эстонии приняло характер эпидемии и как государство, так и работники и работодатели должны сделать все для того, чтобы влияние вируса на здоровье населения и экономику Эстонии было менее разрушительным. ”Коронавирус в Эстонии больше не распространяется очагами, его распространение носит характер эпидемии и заразиться можно повсюду. Поэтому очень важно действовать общими усилиями. Правительство расширяет регуляцию в области компенсации больничных листов, чтобы работники могли остаться дома даже с легкими симптомами недомогания, не боясь потерять доход за первые дни болезни. Эта регуляция чрезвычайно необходима для того, чтобы кровообращение нашей экономики не остановилось в условиях эпидемии”, — сказал Ратас.

Компенсация по болезни со второго дня поможет работникам сохранить доход во время лечения, снизит риск возникновения ситуаций, когда люди больными выходят на работу, и таким образом поможет ограничить распространение COVID-19.

”В настоящее время мы, к сожалению, видим, что зачастую очагами заражения становятся именно рабочие места. Расширение компенсации по больничному позволит людям остаться дома уже при появлении первых симптомов, не потеряв при этом значительной части своих доходов. Для ограничения распространения заболевания важно, что поправка позволит на тех же условиях платить компенсацию и близко контактировавшим с заболевшими лицам”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Планируется, что новая регуляция будет действовать в отношении больничных листов, выданных в промежутке с 1 января по 30 апреля 2021 года.

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