ВИДЕО | Вам знаком этот человек? Помогите установить личность мужчины, который бросил кота на автовокзале

Как мы уже сообщали, рано утром в понедельник, примерно в половине восьмого, мужчина средних лет попытался засунуть своего кота в шкаф камеры хранения. Но затем оставил его около банковского автомата. После чего ушел и больше не вернулся.

Спустя час служба охраны передала животное НКО "Группа спасения животных" (MTÜ Loomapäästegrupp). Хозяин за ним не пришел.

Дружелюбный кот находился в хорошем состоянии, его отвезли на осмотр ветеринару, который обнаружил у него чип. Но поскольку животное не было внесено в регистр, его собственник так и остался неизвестным.

Очень скоро животное нашло себе новых хозяев, но мужчина, поступивший с животным безответственно, так и остался неизвестным.

Защитники животных просят свидетелей или обладающих какой-то информацией о случившемся, связаться с MTÜ Loomapäästegrupp.