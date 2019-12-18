18.12.2019, 09:50

ВИДЕО | Вам знаком этот человек? Помогите установить личность мужчины, который бросил кота на автовокзале

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В понедельник в объектив камеры наблюдения на Таллиннском автовокзале попал мужчина, который пытался избавиться от своего кота. Поначалу он запер его в камеру хранения. Личность совершившего правонарушение мужчины до сих пор не установлена, защитники животных просят помощи в его розыске.

Как мы уже сообщали, рано утром в понедельник, примерно в половине восьмого, мужчина средних лет попытался засунуть своего кота в шкаф камеры хранения. Но затем оставил его около банковского автомата. После чего ушел и больше не вернулся.

Спустя час служба охраны передала животное НКО "Группа спасения животных" (MTÜ Loomapäästegrupp). Хозяин за ним не пришел.

Дружелюбный кот находился в хорошем состоянии, его отвезли на осмотр ветеринару, который обнаружил у него чип. Но поскольку животное не было внесено в регистр, его собственник так и остался неизвестным.

Очень скоро животное нашло себе новых хозяев, но мужчина, поступивший с животным безответственно, так и остался неизвестным.

Защитники животных просят свидетелей или обладающих какой-то информацией о случившемся, связаться с MTÜ Loomapäästegrupp.

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