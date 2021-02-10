ВИДЕО | Вакцинация учителей и другие новости с фронта по борьбе с коронавирусом. Пресс-конференция Таллиннской горуправы(2)
Сегодня, 10 февраля, Таллиннская горуправа провела свою традиционную пресс-конференцию на русском языке.
Сегодня, 10 февраля, Таллиннская горуправа провела свою традиционную пресс-конференцию на русском языке.
RusDelfi вел прямую видеотрансляцию этого события.
Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев: Положительное решение — предоставить возможность вакцинироваться учителям. Мы ранее обсуждали с министром (социальных дел) Танелем Кийком эту возможность. Низкий поклон государству, что мы уже со следующей недели сможем предоставить возможность вакцинироваться таллиннским учителям. Мы хотим, чтобы возможность вакцинироваться была в школах, по месту работу, чтобы не пострадало качество образования наших детей. Кроме того, школы — привычная среда для нашего педагогического состава.
Еще один важный момент: вакцинация является сугубо добровольной. Если кто-то не хочет вакцинироваться - принуждать его нельзя. Этот выбор нужно принимать и уважать. Но мы рекомендуем учительскому составу вакцинироваться - это защита учителей. Их сейчас не хватает, многие вынуждены уходить на самоизоляцию.
Советник Департамента здоровья Ирина Донченко: Продолжу тему вакцинации. Это очень важная профилактическая мера в распространении коронавируса. Только с ее помощью можно достичь коллективного иммунитета. Цель вакцинации - снизить до минимума количество тяжелых случаев заболевания. Даже если человек и заболеет, то форма его заболевания будет не такой серьезной, количество госпитализируемых снизится, и это поможет нашей системе здравоохранения.
Без конкретного места заражения у нас 33% больных, это говорит о широком распространении вируса. Больше всего заражаются в семье (34%), на работе (13%). Больше всего завозных случаев из России, Финляндии и Швеции.
В заключение хочется сказать, что ограничения в Эстонии одни из самых слабых в Европе. У Латвии и Литвы намного более строгие ограничения, но уровни заболеваемости у нас приблизительно одинаковые.
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