10.05.2020, 19:35

ВИДЕО | В воскресенье люди продолжают нести цветы к "Бронзовому солдату"


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ВИДЕО | В воскресенье люди продолжают нести цветы к "Бронзовому солдату"
Скриншот

В воскресенье, 10 мая, люди продолжают нести цветы к "Бронзовому солдату" на таллиннское Военное кладбище.

Уже в течении десяти лет семья Александра Чебан занимается выкладыванием и распределением цветов на Военном кладбище, приводит территорию в порядок.

По оценке Александра, в этом году цветов по понятным причинам было значительно меньше, процентов 30-40 от обычного числа.

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