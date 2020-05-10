10.05.2020, 19:35
ВИДЕО | В воскресенье люди продолжают нести цветы к "Бронзовому солдату"
В воскресенье, 10 мая, люди продолжают нести цветы к "Бронзовому солдату" на таллиннское Военное кладбище.
В воскресенье, 10 мая, люди продолжают нести цветы к "Бронзовому солдату" на таллиннское Военное кладбище.
Уже в течении десяти лет семья Александра Чебан занимается выкладыванием и распределением цветов на Военном кладбище, приводит территорию в порядок.
По оценке Александра, в этом году цветов по понятным причинам было значительно меньше, процентов 30-40 от обычного числа.
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