ВИДЕО | В воскресенье люди продолжают нести цветы к "Бронзовому солдату"

Уже в течении десяти лет семья Александра Чебан занимается выкладыванием и распределением цветов на Военном кладбище, приводит территорию в порядок.

По оценке Александра, в этом году цветов по понятным причинам было значительно меньше, процентов 30-40 от обычного числа.