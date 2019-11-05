05.11.2019, 13:40

ВИДЕО: В Вильяндимаа замечена лисица без хвоста


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ВИДЕО: В Вильяндимаа замечена лисица без хвоста
Foto: videotõmmis

Житель Вана-Каристе в Вильяндимаа поделился в социальных сетях видео, на котором запечатлена лисица, пробравшаяся в его двор, пишет Maaleht.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у лисы нет хвоста. По словам специалиста по дикими животным Пеэпа Мяннилийта, вероятно, животное перенесло паршу. Скорее всего, в результате этого на хвосте исчез волосяной покров, после чего хвост замерз и ткани отмерли.

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