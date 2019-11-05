ВИДЕО: В Вильяндимаа замечена лисица без хвоста

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у лисы нет хвоста. По словам специалиста по дикими животным Пеэпа Мяннилийта, вероятно, животное перенесло паршу. Скорее всего, в результате этого на хвосте исчез волосяной покров, после чего хвост замерз и ткани отмерли.