05.11.2019, 13:40
ВИДЕО: В Вильяндимаа замечена лисица без хвоста
Житель Вана-Каристе в Вильяндимаа поделился в социальных сетях видео, на котором запечатлена лисица, пробравшаяся в его двор, пишет Maaleht.
Житель Вана-Каристе в Вильяндимаа поделился в социальных сетях видео, на котором запечатлена лисица, пробравшаяся в его двор, пишет Maaleht.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у лисы нет хвоста. По словам специалиста по дикими животным Пеэпа Мяннилийта, вероятно, животное перенесло паршу. Скорее всего, в результате этого на хвосте исчез волосяной покров, после чего хвост замерз и ткани отмерли.
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