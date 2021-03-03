ВИДЕО | В течение марта и апреля мы будем в очень тяжелой ситуации. Что сказали Кылварт и Донченко о коронавирусе в Таллинне

Также традиционно RusDelfi представляет вам видеотрансляцию события.

В пресс-конференции принимали участие мэр Таллинна Михаил Кылварт и доктор Ирина Донченко.

Ирина Донченко:

В Эстонии сейчас одна из самых высокий заболеваемостей в Европе. После Чехии мы находимся на втором месте. Для ограничения заболеваемости необходимы дополнительные ограничительные меры, которые были приняты правительством вчера. Рост заболеваемости мы имеем по всем уездам. Коэффициент заболеваемости R превышает наши прогнозы. Он достигает 1,25 — 1,3. Говорить о снижении заболеваемости не приходится. В течение марта и апреля мы будем в очень тяжелой ситуации.

В домах по уходу свою положительную роль сыграла вакцинация. К тому же там люди законопослушные. Больше всего вспышек зарегистрировано в школах и на предприятиях. Традиционно у нас впереди случаи, завезенные из России, Финляндии и Швеции. 13 случаев завезены из Танзании.

Вирус очень изменчив, мутирует. "Мутанты" из Британии и Южной Африки быстрее заражают, в отношении тяжести пока нет данных.

Продолжается большой рост госпитализаций. Каждый день госпитализируются по 50-60 человек. Наша больничная сеть находится на грани своих возможностей. Объем количества больных влияет и на количество услуг.

Понятно, что мы все очень устали, но нужно запастись терпением. Хочется всех похвалить, что несмотря на усталость, большинство граждан подходит ответственно. Мы должны продумать свою деятельность и вычеркнуть из нее все встречи, которые не имеют необходимости.

Очень надеемся на вакцинацию, которая идет достаточно успешно. Всё зависит от того, как быстро мы получим дозы вакцины. Некоторые отклонения от здоровья могут присутствовать, ведь организм начинает вырабатывать антитела. Стоит просто подождать день-два.

Михаил Кылварт:

Добрый день. На мой взгляд сегодня мы должны признать, что ситуация не просто критическая, а близится к катастрофической. Динамика дает нам четко понять, что впереди в ближайшие недели, а может и дольше нас ждет только ухудшение. Мы не можем говорить о том, что ситуация стабилизируется в ближайшие две недели. Мы уже сейчас видим, к чему мы двигаемся. На мой взгляд это понимание должно отражаться в принимаемых решениях. Мы можем и дальше принимать дополнительные ограничения и надеяться на то, что каким-то чудом ситуация будет выправляться, но приведет это к тому, что ситуация будет принимать решения, а не мы.