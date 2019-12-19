ВИДЕО | В Тарту открылся пункт раздачи бесплатной еды

Пункт рядом с баром "Barlova" открылся по инициативе местных волонтеров, которые таким образом рассчитывают уменьшить объем зря пропадающих продуктов, сообщила "Актуальная камера".

Принцип работы пункта простой: все желающие могут оставлять там свои продукты, которые им самим не понадобятся, а также брать оттуда еду.

Инициатор создания пункта из организации Tartu Toidujagamine Керли Ильвес позаимствовала эту идею в Берлине, где она жила в течение двух лет: "Если у человека дома есть какая-то еда, которую он сам точно съесть не успеет, то добро пожаловать. А если хочется есть, например, поздно ночью, то можно заглянуть здесь в шкаф и что-то для себя выбрать — бананы, хлеб, что найдется. Так это и работает".

Поскольку шкаф в пункте раздачи еды без холодильника, то мясо и рыбу здесь оставлять нельзя, однако продукты животного происхождения с длительным сроком хранения — из куриных яиц, молока, сыра — оставлять можно. Открытый в ночь на вторник пункт наполнился продуктами всего за несколько часов.