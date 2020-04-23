ВИДЕО | В Тарту на парковке торгового центра косуля сбила велосипедиста

Оказавшаяся в городе косуля сбила одинокого велосипедиста.
Инцидент произошел ночью в Тарту на парковке торгового центра Veeriku Selver. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, велосипедист в ночное время проезжал мимо торгового центра.
Животное побежало прямо на велосипедиста и сбило его. К счастью, велосипедист не пострадал. Он отделался легким испугом.
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