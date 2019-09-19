ВИДЕО | В Тарту лиса украла у грузчика торт. Хитрый план почти удался!

Торговый центр Eeden из Тарту поделился видео того, как хитрая лисица украла торт, пока грузчик выгружал товар из фургона.
Сначала лиса заинтересовалась едой в ящиках, но подойти поближе побоялась. Когда же грузчик отошел, лиса залезла в фургон и утащила оттуда торт.
Лисица перебежал с ним через дорогу, но позже все-таки выронила торт, который подобрал побежавший вслед грузчик.
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