ВИДЕО | В Тарту лиса украла у грузчика торт. Хитрый план почти удался!

Сначала лиса заинтересовалась едой в ящиках, но подойти поближе побоялась. Когда же грузчик отошел, лиса залезла в фургон и утащила оттуда торт.

Лисица перебежал с ним через дорогу, но позже все-таки выронила торт, который подобрал побежавший вслед грузчик.