19.09.2019, 11:40

ВИДЕО | В Тарту лиса украла у грузчика торт. Хитрый план почти удался!

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rus.delfi.ee
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Торговый центр Eeden из Тарту поделился видео того, как хитрая лисица украла торт, пока грузчик выгружал товар из фургона.

Сначала лиса заинтересовалась едой в ящиках, но подойти поближе побоялась. Когда же грузчик отошел, лиса залезла в фургон и утащила оттуда торт.

Лисица перебежал с ним через дорогу, но позже все-таки выронила торт, который подобрал побежавший вслед грузчик.

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