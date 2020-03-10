10.03.2020, 16:20

ВИДЕО | В таллиннских школах принимают дополнительные меры по дезинфекции


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ВИДЕО | В таллиннских школах принимают дополнительные меры по дезинфекции
US Real Estate

С сегодняшнего дня принадлежащая Урмасу Сыырумаа компания Vivatex Holding OÜ начинает реализовывать дополнительные профилактические меры по очистке во всех пяти находящихся под ее управлением таллиннских школьных комплексах.

По словам владельца Vivatex Holding Урмаса Сыырумаа, предприятие стремится сделать все от него зависящее, чтобы защитить здоровье работающих в зданиях школьных коллективов и их близких.

”Весь комплекс школы Кристийне был основательно продезинфицирован. Работа началась уже рано утром на следующий день после обнаружения случая заболевания. Учебная работа в четырех других находящихся под нашим управлением школьных зданиях идет в обычном режиме, но и там мы каждый вечер выполняем дополнительную очистку. Надеемся, что наша быстрая реакция позволит внести вклад в важную профилактическую работу”, — отметил Сыырумаа.

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К обычным работам по уборке с сегодняшнего дня добавляется ежевечерняя обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей, которых касаются люди. К числу дополнительно дезинфицируемых поверхностей относятся, например, дверные ручки, столы, стулья и ножки стульев, подоконники и т.п. Ориентировочно, такие мероприятия увеличат объем ежедневных работ на 15-20% в зависимости от здания. Общая площадь помещений всех пяти школьных комплексов составляет порядка 35 000 квадратных метров. Уже в начале марта предприятие установило во всех школьных зданиях дозаторы дезинфицирующих средств.


Компании Vivatex Holding OÜ принадлежат здания Гимназии Кристийне, Таллиннской 32 средней школы, Детского сада и основной школы Лаагна, Пельгулиннаской гимназии и Основной школы Каламая. В этом году там учатся 3500 учеников.

Рекомендации Департамента здоровья Эстонии в связи с распространением коронавируса

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.

Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания.

После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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