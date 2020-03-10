ВИДЕО | В таллиннских школах принимают дополнительные меры по дезинфекции

По словам владельца Vivatex Holding Урмаса Сыырумаа, предприятие стремится сделать все от него зависящее, чтобы защитить здоровье работающих в зданиях школьных коллективов и их близких.

”Весь комплекс школы Кристийне был основательно продезинфицирован. Работа началась уже рано утром на следующий день после обнаружения случая заболевания. Учебная работа в четырех других находящихся под нашим управлением школьных зданиях идет в обычном режиме, но и там мы каждый вечер выполняем дополнительную очистку. Надеемся, что наша быстрая реакция позволит внести вклад в важную профилактическую работу”, — отметил Сыырумаа.

К обычным работам по уборке с сегодняшнего дня добавляется ежевечерняя обработка дезинфицирующими средствами всех поверхностей, которых касаются люди. К числу дополнительно дезинфицируемых поверхностей относятся, например, дверные ручки, столы, стулья и ножки стульев, подоконники и т.п. Ориентировочно, такие мероприятия увеличат объем ежедневных работ на 15-20% в зависимости от здания. Общая площадь помещений всех пяти школьных комплексов составляет порядка 35 000 квадратных метров. Уже в начале марта предприятие установило во всех школьных зданиях дозаторы дезинфицирующих средств.





Компании Vivatex Holding OÜ принадлежат здания Гимназии Кристийне, Таллиннской 32 средней школы, Детского сада и основной школы Лаагна, Пельгулиннаской гимназии и Основной школы Каламая. В этом году там учатся 3500 учеников.

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