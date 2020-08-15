15.08.2020, 15:10
ВИДЕО: В Таллинне проходят Дни средневековья
Сегодня в Таллинне шествием от Вируских ворот начались традиционные Дни средневековья.
Сегодня в Таллинне шествием от Вируских ворот начались традиционные Дни средневековья.
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