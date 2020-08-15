15.08.2020, 15:10

ВИДЕО: В Таллинне проходят Дни средневековья


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ВИДЕО: В Таллинне проходят Дни средневековья

Сегодня в Таллинне шествием от Вируских ворот начались традиционные Дни средневековья.

Дни средневековья проходят в субботу и воскресенье.

Смотрите видео! Автор сюжета — Олег Беседин.

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