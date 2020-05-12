ВИДЕО | В Таллинне перед открытием обрабатывают городские уличные площадки

Аттракционы будут открывать постепенно — в первую очередь те, на которых были заградительные ленты, затем откроются те, что были обнесены заборами. Все эти площадки будут перед открытием дополнительно очищены.

Вице-мэр Бетина Бешкина выразила признательность таллиннцам за их ответственное и разумное поведение.

”Люди показали, что заботятся о здоровье друг друга. Надеюсь, что это продолжится и в условиях смягчающихся ограничений, — сказала вице-мэр. — Нам нельзя терять бдительность, и мы по-прежнему должны быть внимательны. При использовании игровых площадок и уличных тренажеров просим соблюдать правило 2+2. Для того, чтобы проведенное на аттракционах время было максимально безопасным, рекомендуем по возможности использовать защитные перчатки или дезинфицировать контактные поверхности”.

Районные управы установят возле находящихся в их ведении площадок инфостенды, на которых еще раз будут перечислены правила, помогающие сдержать распространение коронавируса. Но ответственность за их соблюдение лежит все же на тех, кто пользуется площадками.

Использовать можно только те площадки, с которых убраны ограждения и заградительные ленты. В этом случае горожане могут быть уверены, что аттракционы прошли дополнительную очистку.

Таллиннская горуправа утвердила на минувшей неделе программу выхода из режима чрезвычайной ситуации, исходя из которой, смягчение ограничений начнется 11 мая с открытия уличных площадок. 18 мая смягчатся требования в отношении услуг и деятельности, требующих непосредственного контакта между людьми, а с 1 июня город восстановит деятельность, направленную на пожилых.