ВИДЕО | В Таллинне открылась выставка Александра Ивашкевича о женской красоте

На выставке зрители увидят новое искусство: очень стильное, современное, эротическое, завораживающее. Смотрите сюжет с открытия!

Автор — Олег Беседин (TVN).

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