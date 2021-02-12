12.02.2021, 07:40

ВИДЕО | В Таллинне открылась выставка Александра Ивашкевича о женской красоте


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Вчера ко Дню влюбленных в студии Тауно Кангро была открыта выставка "Силуэт в интерьере" Александра Ивашкевича.

На выставке зрители увидят новое искусство: очень стильное, современное, эротическое, завораживающее. Смотрите сюжет с открытия!

Автор — Олег Беседин (TVN).

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