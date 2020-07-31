31.07.2020, 14:07

ВИДЕО | В Таллинне мусульмане отметили Курбан-байрам


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ВИДЕО | В Таллинне мусульмане отметили Курбан-байрам
Foto: Oleg Besedin

Сегодня в Таллинне в спортивном зале Kalev с раннего утра мусульмане отметили Курбан-байрам. Это один из главных праздников в исламе — День жертвоприношения.

Мусульман поздравили вице-мэр города Таллинна Вадим Белобровцев, мэр города Маарду Владимир Архипов. Обряд намаза совершил муфтий и глава мусульманской общины Эстонии Ильдаром Мухаметшиным.

Праздник Курбан-байрам в Таллине пришло более 600 человек. Организатор мероприятия — исламский центр в Таллинне.

Видео: телеканал TNV (Олег Беседин)

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