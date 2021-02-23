ВИДЕО | В Таллинне хаос с общественным транспортом: автобусы перешли на свободный график, движение троллейбусов и трамваев нарушено

Движение трамваев и троллейбусов нарушено, но постепенно начинает восстанавливаться.

Читатель RusDelfi прислал видео, сделанное в Таллинне. Как видно, городские автобусы из-за сложных дорожных условий не могут продолжать движение.

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