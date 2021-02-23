23.02.2021, 14:55

ВИДЕО | В Таллинне хаос с общественным транспортом: автобусы перешли на свободный график, движение троллейбусов и трамваев нарушено


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Скользкие опасные дороги принесли изменения в движение общественного транспорта в Таллинне. Автобусы движутся по свободному графику.

Движение трамваев и троллейбусов нарушено, но постепенно начинает восстанавливаться.

Читатель RusDelfi прислал видео, сделанное в Таллинне. Как видно, городские автобусы из-за сложных дорожных условий не могут продолжать движение.

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