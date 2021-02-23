23.02.2021, 14:55
ВИДЕО | В Таллинне хаос с общественным транспортом: автобусы перешли на свободный график, движение троллейбусов и трамваев нарушено
Скользкие опасные дороги принесли изменения в движение общественного транспорта в Таллинне. Автобусы движутся по свободному графику.
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