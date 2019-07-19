ВИДЕО | В США готовят мюзикл о Поющей революции в странах Балтии. Послушайте и оцените песни!

На Бродвее ставят мюзикл о событиях 1991 года в Эстонии под названием "Singing Revolution: The Musical" (”Поющая революция: мюзикл”). В интернете стали доступны для прослушивания 11 композиций, с помощью которых американцам расскажут о Поющей революции.
Бродвейская постановка по материалам Поющей революции будет в стиле европоп, пишет американский писатель Тони Спиноза. Недавно, во время Праздника песни и танца он посетил Таллинн.
В центре сюжета мюзикла является любовная история, происходящая во время Поющей революции, действующие лица — эстонец Хейнц Тамм и дочь советского офицера Николая Соколова по имени София.
Еще нет точной информации, когда работа бродвейских постановщиков выйдет на подмостки, но ее первые композиции, написанные, по мнению экспертов, в классических евроритмах, уже доступны для прослушивания.
Послушайте приведенные ниже аудиозаписи и выскажите в комментариях свое мнение: является ли эта музыка для лучшим способом для рассказа о Поющей революции?
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