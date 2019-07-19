ВИДЕО | В США готовят мюзикл о Поющей революции в странах Балтии. Послушайте и оцените песни!

Бродвейская постановка по материалам Поющей революции будет в стиле европоп, пишет американский писатель Тони Спиноза. Недавно, во время Праздника песни и танца он посетил Таллинн.

В центре сюжета мюзикла является любовная история, происходящая во время Поющей революции, действующие лица — эстонец Хейнц Тамм и дочь советского офицера Николая Соколова по имени София.

Еще нет точной информации, когда работа бродвейских постановщиков выйдет на подмостки, но ее первые композиции, написанные, по мнению экспертов, в классических евроритмах, уже доступны для прослушивания.

Послушайте приведенные ниже аудиозаписи и выскажите в комментариях свое мнение: является ли эта музыка для лучшим способом для рассказа о Поющей революции?

Все доступные композиции можно прослушать здесь.