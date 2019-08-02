ВИДЕО: В сети появился первый трейлер фильма Кристофера Нолана

Теперь все ждут, когда выйдет кино Кристофера Нолана "Tenet". В сети появился неофициальный трейлер этого фильма.
Как пишут в социальных сетях, видео удалось заснять перед премьерой фильма "Форсаж".
#ChristopherNolan Next Movie ‘Tenet’ Secretly Debuts Trailer.#WarnerBros pic.twitter.com/BGZixD3J6A— ALaa Hershey (@AlaaHershey) August 2, 2019
Первый показ фильма "Tenet" будет летом 2020 года.
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