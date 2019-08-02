02.08.2019, 13:49

ВИДЕО: В сети появился первый трейлер фильма Кристофера Нолана

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rus.delfi.ee
EST 26
Filmivõtted Laaga teel 25.07.2019
Filmivõtted Laaga teel 25.07.2019Foto: Andres Putting

Теперь все ждут, когда выйдет кино Кристофера Нолана "Tenet". В сети появился неофициальный трейлер этого фильма.

Как пишут в социальных сетях, видео удалось заснять перед премьерой фильма "Форсаж".


Первый показ фильма "Tenet" будет летом 2020 года.

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