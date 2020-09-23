ВИДЕО | "В Россию пропускаем всех". Нарвский погранпункт отвечает, кому сейчас разрешен въезд в Эстонию и когда откроются границы

“Например, за весь август границу пересекли 15 500 человек. Но надо иметь в виду, что перед пандемией столько людей пересекали границу только за один день”, — говорит эксперт по документам Нарвского пограничного пункта Алар Трел.

То есть, на эстонско-российской границе действует не запрет, а скорее ограничение на пересечение. Из России в Эстонию могут въезжать жители и граждане Эстонской Республики, а также те, у кого здесь есть имущество. “Даже если у них есть признаки заболевания”, — отмечает Трел.

Пересечение границы в сторону России разрешено на зеркальных условиях — для граждан РФ, тех, у кого там есть родственники или имущество. Пожалуй единственное отличие — Эстония пропустит через свою границу в сторону российской всех желающих. Но на российской границе люди должны доказать, что у них есть право въезда.

В качестве причины въезда в Россию может быть и плановое лечение. А если человек решит поехать к стоматологу? Трел повторяет: надо доказать право въезда. Если же человека отправят обратно в Эстонию, то ему необходимо будет соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. “Даже если он там пробудет одну секундочку”, — подмечает Трел.

Однако есть и другой вариант: сдать тест на коронавирус, а еще через неделю повторный тест. Но когда откроют границы?

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!