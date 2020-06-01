01.06.2020, 17:06

ВИДЕО | В Рийгикогу обсудили предложение упразднить ERJK

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На сегодняшнем заседании Рийгикогу проходит обсуждение законодательных поправок, согласно которым функции Комиссии по наздору за финансированием партий (ERJK) перешли бы в сферу компетенции Государственного контроля.

Напомним, что в понедельник, 18 мая, входящие в правящую коалицию политические силы решили ликвидировать Комиссию по надзору за финансированием партий (ERJK) и передать ее функции Госконтролю.

Соответствующий законопроект на рассмотрение Рийгикогу передали Центристская партия, "Отечество" (Isamaa) и Консервативная народная партия (EKRE).

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что состав ERJK в полной мере не соответствует критерию независимости.

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