29.11.2019, 12:54
ВИДЕО: В результате строительства Рейди теэ Таллинн за счет моря получил 7500 м2 земли(1)
Сегодня в Таллинне открывается улица Рейди, споры вокруг которой не утихают до сих пор. В результате строительства город за счет моря получил 7500 м2 земли, а прибрежный променад стал длиннее на 700 метров.
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