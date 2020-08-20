20.08.2020, 14:08
ВИДЕО | В Пярну засняли истребители НАТО, совершающие низкие полеты в честь Дня восстановления независимости Эстонии(36)
20 августа летчики французских ВВС на истребителях Mirage 2000-5 совершают низкие полеты над различными эстонскими городами в честь Дня восстановления независимости ЭР.
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