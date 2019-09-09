ВИДЕО | В порту Мууга грузовики стоят в двухкилометровой очереди

MGT Muuga Grain заверил изданию Maaleht, что у них нет никаких очередей. С чем не согласны перевозчики, которые неделю назад были вынуждены стоят в очереди 5, 6 и 7.5 часов.

Ситуация не улучшилась. Водитель грузовика заснял сегодня видео, на котором видно, как машины ждут заезда на борт. По замерам водителя — длина очереди 2.6 километров.