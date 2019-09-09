09.09.2019, 16:28

ВИДЕО | В порту Мууга грузовики стоят в двухкилометровой очереди


rus.delfi.ee
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Maaleht писал неделю назад о том, что очереди в порту Мууга затрудняют работу фермеров. Кажется, руководство никак не исправило ситуацию.

MGT Muuga Grain заверил изданию Maaleht, что у них нет никаких очередей. С чем не согласны перевозчики, которые неделю назад были вынуждены стоят в очереди 5, 6 и 7.5 часов.

Ситуация не улучшилась. Водитель грузовика заснял сегодня видео, на котором видно, как машины ждут заезда на борт. По замерам водителя — длина очереди 2.6 километров.

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