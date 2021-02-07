ВИДЕО | В парке Туви начался ледниковый период
Вчера в столичном парке Туви (Суур-Амеэрика, 14а) можно было впервые увидеть выставку ледяных скульптур ”Ледниковый период”.
Вчера в столичном парке Туви (Суур-Амеэрика, 14а) можно было впервые увидеть выставку ледяных скульптур ”Ледниковый период”.
”В парке Туви установлены восемь ледяных скульптур обитателей леса и моря. Если обычно на ледяные скульптуры можно только смотреть, то скульптуры в парке Туви рассчитаны и на то, чтобы дети могли на них сидеть и лазить. В некоторых скульптурах спрятаны сюрпризы. Кроме этого, на открытии выставки людей увидели уникальное огненное шоу с различными пиротехническими эффектами”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Автором ледяных скульптур является известный скульптор Карлис Иле, который побеждал на многих международных соревнованиях по созданию скульптур из льда и снега (в Китае, Канаде, США и других странах). Огненное шоу подготовят артисты огненного театра Kelfirius.
Ледяные скульптуры простоят в парке Туви настолько долго, насколько позволит погода, но как минимум две недели.
Поскольку скульптуры рассредоточены по парку, то на них можно смотреть, соблюдая дистанцию.
Видео: Олег Беседин (TVN).
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