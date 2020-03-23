ВИДЕО | В окнах — темнота. К предложенной президентом акции с фонариками мало кто присоединился

Как видно на видео, в 20:00 в Мустамяэ на улице было только два человека и еще один в окне. На улице Сыле включил фонарик тоже только один человек. В Ласнамяэ участников тоже было не густо.

Изначально планировалось проводить акцию каждый понедельник вплоть до 13 апреля.

"Мы находимся в кризисе, подобный которому никто еще не переживал. Для того, чтобы нашему обществу из него по возможности безболезненно выйти, недостаточно решений кризисной комиссии, рекомендаций и распоряжений чиновников, внести вклад может и должен каждый.

Вклад каждого человека различный, но однозначно необходимый. Начиная с сокращения социального общения и звонка родителям и пожилым родственникам", — сказала Кальюлайд.

Акцию планируется делать каждый понедельник в 20.00 как минимум до 13 апреля!

"#LehvitaSestHoolid

Как увидите огоньки, сделайте фотографии, и постите их с этим хэштегом", — призвала Кальюлайд.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!