20.11.2019, 09:52

ВИДЕО: В "Намедни" Парфенов рассказал про Георга Отса и назвал его непроницаемым для идеологии


Андрей Шумаков
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ВИДЕО: В "Намедни" Парфенов рассказал про Георга Отса и назвал его непроницаемым для идеологии
Foto: Irina Mägi

Российский журналист Леонид Парфенов выпустил очередную серию проекта "Намедни".

В ней рассказывается о 1958 годе, борьбе с церковью, поэтах Евтушенко и Рождественском, фильме "Летят журавли", а также об успехе Георга Отса и его "Мистера Икс" (начиная с 41.50).

- Для него всегда быть в маске — привычное состояние, — охарактеризовал Парфенов игру Отса. — Вроде и советский артист, а будто непроницаемый для идеологии.

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