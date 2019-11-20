20.11.2019, 09:52
ВИДЕО: В "Намедни" Парфенов рассказал про Георга Отса и назвал его непроницаемым для идеологии(1)
Российский журналист Леонид Парфенов выпустил очередную серию проекта "Намедни".
Российский журналист Леонид Парфенов выпустил очередную серию проекта "Намедни".
В ней рассказывается о 1958 годе, борьбе с церковью, поэтах Евтушенко и Рождественском, фильме "Летят журавли", а также об успехе Георга Отса и его "Мистера Икс" (начиная с 41.50).
- Для него всегда быть в маске — привычное состояние, — охарактеризовал Парфенов игру Отса. — Вроде и советский артист, а будто непроницаемый для идеологии.
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