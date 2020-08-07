ВИДЕО: В Мустамяэ мужчина стрелял по людям из окна многоквартирного дома

”В 08:32 поступило сообщение о том, что на Сыпрузе пст в Таллинне с окна расположенной на пятом этаже многоквартирного дома квартиры мужчина стреляет пластмассовыми пулями по людям, которые находятся на улице. К настоящему моменту мы задержали предполагаемого стрелка и в ближайшее время допросим его”, — сообщила полиция в Twitter.

Полиция отметила, что на вызовы, связанные с применением оружия, она всегда реагирует усиленным составом. ”Также мы получили в свое распоряжение и и газовый пистолет, из которого, по имеющейся информации, и стрелял мужчина”, — добавили страж порядка.

Отмечается, что в результате стрельбы один человек был травмирован, но в стационарном лечении нужды не было.

Relvaga sündmustele reageerime alati suurte jõududega, saime kätte ka mehe valduses olnud gaasirelva, millest praeguse info kohaselt plastmasskuule lasti. Tänaval sai üks inimene nende tõttu kannatada, haiglasse viimist ta ei vajanud. #PõhjaP #Politsei https://t.co/wFlQ392Ai1 — Politsei (@Politsei) August 7, 2020