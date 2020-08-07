07.08.2020, 11:05

ВИДЕО: В Мустамяэ мужчина стрелял по людям из окна многоквартирного дома

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Сегодня утром из окна жилого дома на Сыпрузе пст в столичной районе Мустамяэ мужчина стрелял из газового пистолета по людям. Один человек пострадал.

”В 08:32 поступило сообщение о том, что на Сыпрузе пст в Таллинне из окна расположенной на пятом этаже многоквартирного дома квартиры мужчина стреляет пластмассовыми пулями по людям, которые находятся на улице. К настоящему моменту мы задержали предполагаемого стрелка и в ближайшее время допросим его”, — сообщила полиция в Twitter.

Полиция отметила, что на вызовы, связанные с применением оружия, она всегда реагирует усиленным составом. ”Также мы получили в свое распоряжение газовый пистолет, из которого, по имеющейся информации, и стрелял мужчина”, — добавили страж порядка.

Отмечается, что в результате стрельбы один человек был травмирован, но в стационарном лечении нужды не было.

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