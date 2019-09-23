ВИДЕО | В Москве дали салют в честь юбилея "освобождения Таллинна"

В Москве в воскресенье вечером состоялся артиллерийский салют, посвящённый 75-летию освобождения Таллинна от немецко-фашистских захватчиков.
В Москве на Поклонной горе прошёл артиллерийский салют в честь освобождения Таллинна от войск фашистской Германии, сообщается на сайте Министерства обороны РФ.
Военные отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии В. Михалкина запустили более 2 тыс. салютов 50 разных видов, а звуковое сопровождение обеспечили пушки ЗИС-3 времён Великой Отечественной войны.
Между тем МИД Эстонии в июне заявил протест в связи с планами провести в Москве салют в честь освобождения Таллинна.
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу написал тогда в соцсетях, что "сообщение о проведении в РФ салюта в 75-ю годовщину повторной оккупации Таллина является провокационным шагом".
По его словам, "Вторая мировая война означала для Эстонской Республики оккупации со стороны как нацистской Германии, так и Советского Союза".
"После ухода немецких войск в 1944 году в Таллинне официально вступило законное правительство Эстонской Республики. Отмечать повторную оккупацию Таллинна (советскими войсками — ИФ) салютом неприемлемо", — подчеркнул Рейнсалу.
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