ВИДЕО | В Маарду торжественно открыли Часовню памяти павших во Второй мировой

Открытие Часовни памяти приурочено к 40-летнему юбилею Маарду, который город отмечает 17 июля. В церемонии открытия сакрального сооружения наряду с представителями горуправы, дипломатических миссий и партнерских организаций приняли участие ветераны и спонсоры строительства, сообщила пресс-служба Маарду.

”Поколения сменяют друг друга, но память о подвиге наших предков будет сохранена не только в сердцах людей, но и в часовне, которая теперь будет дополнять и украшать мемориальную часть нашего кладбища”, — сказал мэр Маарду Владимир Архипов. ”Я сердечно благодарю каждого, кто откликнулся на наш призыв и поддержал посильной суммой строительство часовни. Это воистину народный проект, который объединил многих людей”, — добавил он.

В январе 2019 года, мэрия Маарду приняла решение о строительстве православной Часовни памяти на Маардуском кладбище. В том же году был проведен архитектурный конкурс и выбран проект будущей часовни. Прошлым летом гражданским объединением Maardu Memory MTÜ был объявлен сбор средств на строительство. Общая стоимость строительства составила порядка 70 000 евро из которых в настоящий момент собрано около 62 800 евро.

На Маардуском кладбище c 2005 года проходит перезахоронение останков солдат, которые поисковые отряды находили в разных частях Эстонии. На сегодняшний день на Мемориале кладбища нашли упокоение останки 1285 воинов.

Перечислить пожертвование на поддержку строительства можно по следующим реквизитам: Maardu Memory MTÜ, EE801010220271985229, SEB Pank. В пояснении укажите ”kabel”.