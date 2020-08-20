20.08.2020, 21:09
ВИДЕО | В Лансамяэ станцевали на День восстановления независимости
Сегодня, 20 августа, на площади рядом с культурным центром Линдакиви в Ласнамяэ состоялся торжественный праздничный концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики.
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