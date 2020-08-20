20.08.2020, 21:09

ВИДЕО | В Лансамяэ станцевали на День восстановления независимости


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Сегодня, 20 августа, на площади рядом с культурным центром Линдакиви в Ласнамяэ состоялся торжественный праздничный концерт в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики.

Праздничный концерт собрал на площади жителей Ласнамяэ. Проведение таких концертов стало в Ласнамяэ хорошей традицией. На концерте под открытым небом выступили многолетний солист Национальной оперы ”Эстония” Вяйно Пуура, Яан Кирсс и ансамбль Estonia Brass.

Старейшина района Владимир Свет, поздравил всех с Днём восстановления независимости Эстонской Республики, поблагодарил пришедших на праздничный концерт и пригласил жителей района на Дни Ласнамяэ.

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