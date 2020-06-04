ВИДЕО: В Кристийне состоялась праздничная церемония поднятия флага Эстонии
Сегодня, 4 июня, в честь Дня эстонского флага перед зданием Управы Кристийне состоялась торжественная церемония.
Сегодня, 4 июня, в честь Дня эстонского флага перед зданием Управы Кристийне состоялась торжественная церемония.
Перед новым административным зданием управы по адресу Металли, 5 звучал гимн Эстонской Республики и был поднят флаг страны. Поднятие флага осуществил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
”Флаг Эстонии — часть нашей культуры, национального возрождения и сохранения единства нации. Чрезвычайное положение и критическая ситуация, которые мы недавно преодолели, показали, что от каждого человека и от его решений зависит будущее Эстонии. Мы обязаны сознавать эту ответственность и каждый день от всего сердца трудиться во имя Эстонии, руководствуясь своими ценностями”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе в своей праздничной речи.
Смотрите видео!
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
В ООН назвали страну, которую COVID может стереть с лица Земли
Зачем добавлять соль в воду для мытья полов
Похороненный заживо мужчина сумел выбраться из могилы
Грета Тунберг стала экспертом по коронавирусу и всех рассмешила