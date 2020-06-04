ВИДЕО: В Кристийне состоялась праздничная церемония поднятия флага Эстонии

Перед новым административным зданием управы по адресу Металли, 5 звучал гимн Эстонской Республики и был поднят флаг страны. Поднятие флага осуществил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

”Флаг Эстонии — часть нашей культуры, национального возрождения и сохранения единства нации. Чрезвычайное положение и критическая ситуация, которые мы недавно преодолели, показали, что от каждого человека и от его решений зависит будущее Эстонии. Мы обязаны сознавать эту ответственность и каждый день от всего сердца трудиться во имя Эстонии, руководствуясь своими ценностями”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе в своей праздничной речи.

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