ВИДЕО | В Кристийне проводится интенсивная мойка улиц

Мы просим жителей микрорайонов частных домов на время весенних уборочно-помывочных работ парковать автомобили по возможности на своей территории, во дворах или садах, поскольку это заметно ускорит работы и улучшит их результат.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, этой весной улицы в районе будут мыть два раза — в апреле и мае. ”Сейчас в Кристийне проводится интенсивная помывка улиц. Наряду с этим в полную силу трудятся также специальные машины, наводящие чистоту на проезжей части, собирающие пыль и остатки использовавшегося в борьбе с зимним обледенением щебня. В итоге улицы и зеленые зоны Кристийне будут приведены в порядок раньше, чем обычно”.

Сообщаем, что в пятницу, 17-го апреля 2020 года с 11:00 до 13:00 будет проводится интенсивная мойка улиц в квартале между Нымме теэ — ул.Котка — Линну теэ.

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